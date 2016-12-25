Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж РФ

4094 перегляди
0
Неділя, 25 грудня 2016, 03:31

Радник президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Росія являє собою "миттєву" загрозу, а головною небезпекою для Сполучених Штатів є Китай.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

"Росія представляє миттєву загрозу для міжнародного порядку і стабільності. Китай є більш сильною країною і більше позиціонується як конкурент США, ніж Росія", - зазначив Родс.

Родс є заступником помічника з національної безпеки. Він почав працювати з Бараком Обамою в 2007 році в якості спічрайтера.

Як повідомляє телеканал, Родс мав значний вплив на формування зовнішньої політики США.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Оборонний закон", підписаний Обамою, розширює дію "закону Магнітського" на весь світ 24 грудня 2016, 15:12
Радник Трампа з безпеки пов’язаний з фірмою, керівник якої намагався продати дані КГБ - WP 24 грудня 2016, 08:04
Радбез ООН засудив Ізраїль, США утримались 24 грудня 2016, 05:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рятувальники не знаходять живих на місці падіння Ту-154 - ЗМІ
У Росії впав Ту-154, на борту військові, артисти, преса
Кононенка помітили у Відні разом зі Злочевським - журналіст
Нетаньяху скасував візит Гройсмана до Ізраїлю через підтримку резолюції Радбезу ООН
Усі новини
Освіта

Технологічна реформа навчання проти "трикутника смерті" української освіти

Be Very Special

Георгій Сагитов про те, чому його першим татуюванням став штрих-код пива