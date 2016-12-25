Советник Обамы назвал Китай большей угрозой, чем РФ

Советник президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Россия представляет собой "сиюминутную" угрозу, а главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай является более сильной страной и больше позиционируется как конкурент США, чем Россия", - отметил Родс.

Родс является заместителем помощника по национальной безопасности. Он начал работать с Бараком Обамой в 2007 году в качестве спичрайтера.

Как сообщает телеканал, Родс обладал значительным влиянием в формировании внешней политики США.