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Советник Обамы назвал Китай большей угрозой, чем РФ

Воскресенье, 25 декабря 2016, 02:31

Советник президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Россия представляет собой "сиюминутную" угрозу, а главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай является более сильной страной и больше позиционируется как конкурент США, чем Россия", - отметил Родс.

Родс является заместителем помощника по национальной безопасности. Он начал работать с Бараком Обамой в 2007 году в качестве спичрайтера.

Как сообщает телеканал, Родс обладал значительным влиянием в формировании внешней политики США.

Темы: СШАРосcия
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