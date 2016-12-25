Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж РФ
Неділя, 25 грудня 2016, 02:31
Радник президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Росія являє собою "миттєву" загрозу, а головною небезпекою для Сполучених Штатів є Китай.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.
"Росія представляє миттєву загрозу для міжнародного порядку і стабільності. Китай є більш сильною країною і більше позиціонується як конкурент США, ніж Росія", - зазначив Родс.
Родс є заступником помічника з національної безпеки. Він почав працювати з Бараком Обамою в 2007 році в якості спічрайтера.
Як повідомляє телеканал, Родс мав значний вплив на формування зовнішньої політики США.