Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж РФ

Радник президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Росія являє собою "миттєву" загрозу, а головною небезпекою для Сполучених Штатів є Китай.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

"Росія представляє миттєву загрозу для міжнародного порядку і стабільності. Китай є більш сильною країною і більше позиціонується як конкурент США, ніж Росія", - зазначив Родс.

Родс є заступником помічника з національної безпеки. Він почав працювати з Бараком Обамою в 2007 році в якості спічрайтера.

Як повідомляє телеканал, Родс мав значний вплив на формування зовнішньої політики США.