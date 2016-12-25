Грицак: зустріч Кононенка і Злочевського СБУ не цікава
Зустріч у Відні нардепа від БПП Ігоря Кононенка з екс-міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським Службу безпеки України не цікавить.
Про це 25 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава СБУ Василь Грицак.
"СБУ реагує на усі повідомлення у пресі, оскільки у змісті повідомлення може міститися інформація, яка може слугувати приводом або підставою для порушення кримінального провадження... Що стосується даної зустрічі - вона мене або, скажімо, Службу безпеки України не надто цікавить", - зазначив Грицак.
Як відомо, Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського у січні 2015 року.
13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського. Захист екс-міністра стверджував, що Злочевський оголошений в розшук незаконно і всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.
Пізніше з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
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