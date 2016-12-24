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Кононенка помітили у Відні разом зі Злочевським - журналіст

Субота, 24 грудня 2016, 23:12
Кононенка помітили у Відні разом зі Злочевським - журналіст

Народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані в Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це на сторінці в Facebook повідомила кореспондент ТСН Ольга Василевська.

За її словами, зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці.

"Поки кожен з нас із завмиранням серця стежив за подіями на Світлодарській дузі, ці двоє бухали і жартували. З видом господаря життя, Кононенко скаржився на "журналюг", які колись накинулися на нього в Раді. Свідки цієї зустрічі стверджують, що Кононенко був з невеликою валізкою", - написала Василевська.

Вона зазначила, що намагалася отримати коментарі про зустріч від Кононенка та Злочевського, проте обидва поки не відповіли.

При цьому варто відзначити, що обличчя самого Злочевського на фото не видно.

 

Як відомо, 13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

Зокрема, адвокат колишнього міністра просив суд зобов'язати слідчих протягом 48 годин прийняти рішення про припинення розшуку його підзахисного.

Захист екс-міністра стверджував, що Злочевський оголошений в розшук незаконно і всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.

Суддя Світлана Шапутько частково задовольнила клопотання захисту і зобов'язала Генпрокуратуру встановити розумний строк для прийняття слідчим законного і неупередженого рішення про відновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Пізніше з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ ..

Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: КононенкоЗлочевський
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