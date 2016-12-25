МЗС пояснив, чому Україна підтримала резолюцію ООН щодо Ізраїля та Палестини

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Неділя, 25 грудня 2016, 22:58

Визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено пізно ввечері 25 грудня, стосовно позиції делегації України під час розгляду резолюції РБ ООН №2334 щодо становища на Близькому Сході. 

"Протягом багатьох років Україна займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами", - йдеться у заяві. 

"Україна ... неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву. Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", - зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що текст резолюції є збалансованим: "вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони - Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті - вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом". 

При цьому у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що українсько-ізраїльські відносини "засновані на взаємній повазі та спільності інтересів" та висловили упевненість, що "активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі" не завадить цим відносинам. 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Теми: Ізраїль ООН МЗС
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Коментарі — 4
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IP: 107.192.73.---Gigun26.12.2016 00:46
nuchuzhyj:
Україна визнала Палестину у листопаді 1988ого ще будучи у складі СРСР.
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IP: 95.223.63.---nuchuzhyj26.12.2016 00:18
"Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини."
А я і не чув, що Україна визнала якусь іншу державність окрім Ізраіля на географічній території колишньої Палестини. Я щось пропустив?
Коли Україна визнала існування та незалежність "держави Палестини"? Якщо таке було, то тоді це зовсім інша історія.
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IP: 93.74.27.---vlad50725.12.2016 23:30
В. Ельченко поступил абсолютно правильно, если учитывать позицию Израиля во внешнеполитической ситуации в Украине и возле ее границ.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 25.12.2016 23:18
Помимо Украины за принятие этой резолюции СБ ООН проголосовали - Великобритания, КНР, Франция, РФ, Япония, Испания, Ангола, Египет, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Уругвай и Венесуэла… Интересно, Израиль и с ними намерен отношения портить? Или только с Украиной? Если нет, то кто следующий? Китай, Япония или может быть РФ, на худой конец? А может быть пан Нетаньяху решил в такой хитрый способ побыстрее сделать былью прогноз госсекретаря США в администрации Никсона и Форда Генри Киссинджера, заявившего еще в 2012 году, что “через 10 лет Израиля не будет”?
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