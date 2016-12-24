Нетаньяху скасував візит Гройсмана до Ізраїлю через підтримку резолюції Радбезу ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Як пише DW з посиланням на ізраїльське агентство новин Ynet, у такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень.

Зазначається, що візит Гройсмана був запланований на наступний тиждень, однак на сайті КМУ анонсів з подібним візитом не розміщено, як і повідомлень про скасування візиту глави уряду.

Раніше Нетаньяху заявив про переоцінку Ізраїлем зв'язків із ООН, повідомляє Reuters.

"Я проінструктував міністерство закордонних справ завершити протягом місяця переоцінку наших контактів з ООН, включно з фінансуванням інституцій ООН та присутності представників ООН в Ізраїлі", - заявив Нетаньяху.

Напередодні Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.