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Нетаньяху скасував візит Гройсмана до Ізраїлю через підтримку резолюції Радбезу ООН

Субота, 24 грудня 2016, 22:35
Нетаньяху скасував візит Гройсмана до Ізраїлю через підтримку резолюції Радбезу ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Як пише DW з посиланням на ізраїльське агентство новин Ynet, у такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень.

Зазначається, що візит Гройсмана був запланований на наступний тиждень, однак на сайті КМУ анонсів з подібним візитом не розміщено, як і повідомлень про скасування візиту глави уряду. 

Раніше Нетаньяху заявив про переоцінку Ізраїлем зв'язків із ООН, повідомляє Reuters. 

"Я проінструктував міністерство закордонних справ завершити протягом місяця переоцінку наших контактів з ООН, включно з фінансуванням інституцій ООН та присутності представників ООН в Ізраїлі", - заявив Нетаньяху.  

Напередодні Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльООНГройсман
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