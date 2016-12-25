МЗС пояснив, чому Україна підтримала резолюцію ООН щодо Ізраїля та Палестини

Визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено пізно ввечері 25 грудня, стосовно позиції делегації України під час розгляду резолюції РБ ООН №2334 щодо становища на Близькому Сході.

"Протягом багатьох років Україна займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами", - йдеться у заяві.

"Україна ... неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву. Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", - зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що текст резолюції є збалансованим: "вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони - Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті - вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом".

При цьому у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що українсько-ізраїльські відносини "засновані на взаємній повазі та спільності інтересів" та висловили упевненість, що "активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі" не завадить цим відносинам.