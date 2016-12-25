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МЗС пояснив, чому Україна підтримала резолюцію ООН щодо Ізраїля та Палестини

Неділя, 25 грудня 2016, 21:58

Визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено пізно ввечері 25 грудня, стосовно позиції делегації України під час розгляду резолюції РБ ООН №2334 щодо становища на Близькому Сході. 

"Протягом багатьох років Україна займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами", - йдеться у заяві. 

"Україна ... неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву. Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", - зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що текст резолюції є збалансованим: "вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони - Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті - вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом". 

При цьому у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що українсько-ізраїльські відносини "засновані на взаємній повазі та спільності інтересів" та висловили упевненість, що "активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі" не завадить цим відносинам. 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльООНМЗС
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