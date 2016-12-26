Тандіт: на Донбасі утримують у полоні 110 українців, ще 10 - у Росії
У заручниках на неконтрольованій Україною території знаходяться 110 осіб.
Про це заявив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Заручниками, офіційно за даними служби безпеки, вважаються незаконно утримувані особи в Донецьку, Луганську - їх 110 осіб, крім цього ще десять наших героїв знаходяться незаконно на території Російської Федерації, а різниці ніякої немає, є певна процедура. І коли хтось намагається знизити ці цифри, ми говоримо, що це життя наших хлопців", - сказав Тандіт
Він нагадав, що найближчим часом Україна передасть 15 осіб зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.
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