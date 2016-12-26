Тандит: на Донбассе держат в плену 110 украинцев, еще десять - в России

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "Интер", сообщает Интерфакс-Украина.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается снизить эти цифры, мы говорим, что это жизнь наших ребят", - сказал Тандит

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.