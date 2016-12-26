Суд арештував будинок посадовця ГПУ, який намагався підкупити ревізорів

2703 перегляди
0
Понеділок, 26 грудня 2016, 13:48

Працівником ГПУ, який підозрюється в спробі дати хабар виконувачу обов'язків першого заступника голови Державної аудиторської служби є Аполінарій Нагалевський, суд арештував його будинок і земельну ділянку.

Про це свідчить ухвала Солом'янського суду Києва від 15 грудня.

Рішення про арешт будинку суд ухвалив за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро.

Підозрюваний - Аполлінарій Нагалевський працював  у Генпрокуратурі заступником начальника відділу експлуатації будинків, споруд та соціального забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення.

Арештовано будинок на 353 кв.м. і земельну ділянку 0,1 га в Деснянському районі Києва. Це майно належить підозрюваному та його дружині. 12 грудня, тобто за три дні до арешту, подружжя поділило майно. Тепер співробітнику ГПУ належить тільки 1/10 будинку. А більша частина будинку оформлена на його дружину – вчительку початкових класів однієї зі шкіл на Троєщині.

9 грудня НАБУ повідомило, що "викрило на гарячому" посадовця ГПУ при спробі передачі хабара у розмірі 5000 дол. США.

За інформацією НАБУ, працівник ГПУ намагався вплинути на результати перевірки Державної аудиторської служби. Державні аудитори перевіряли контракти на суму 1,8 млн грн., які Генпрокуратура підписала у грудні 2015 року. За фактом можливої розтрати коштів на цих контрактах НАБУ зареєструвало кримінальне провадження.

За матеріалами суду, підозрюваний знайшов посередника для передачі хабара через свого знайомого - завідувача сектору контролю з питань боротьби з корупцією Рахункової палати.

Передача хабара відбулася 1 грудня цього року. Посередник одразу здав ці гроші НАБУ. Але 6 грудня посадовець ГПУ повідомив посереднику, що не помітив змін у роботі ревізорів і вимагав повернути хабар. 9 грудня, після повернення хабара, посадовець ГПУ був затриманий.

Ірина Салій, для УП

Теми: НАБУ Генпрокуратура хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ показало результати експертизи почерку Охендовського 24 грудня 2016, 15:02
Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ 24 грудня 2016, 14:38
НАЗК готове надати НАБУ доступ до декларацій 23 грудня 2016, 12:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Шлапак представив нове керівництво Приватбанку
Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО
Окупанти в Криму дозволили омбудсмену побачити трьох політв'язнів
Зустрічі Лутковської з Чийгозом в Криму перешкоджають – адвокат
Усі новини
Фото

Обрано найкращі арт-інсталяції 2016 року

Лінки тижня

Про візуальні тренди, моделей зі снігу і про те, які гарні речі існують в світі