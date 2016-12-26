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Суд арестовал дом чиновника ГПУ, который пытался подкупить ревизоров

Понедельник, 26 декабря 2016, 12:48

Сотрудников  ГПУ, который подозревается в попытке дать взятку исполняющему обязанности первого зампредседателя Государственной аудиторской службы, является Аполлинарий Нагалевский, суд арестовал его дом и земельный участок.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского суда Киева от 15 декабря.

Решение об аресте дома суд принял по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро.

Подозреваемый - Аполлинарий Нагалевский работал в Генпрокуратуре заместителем начальника отдела эксплуатации зданий, сооружений и социального обеспечения Управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения.

Арестован дом на 353 кв.м. и земельный участок 0,1 га в Деснянском районе Киева. Это имущество принадлежит подозреваемому и его жене. 12 грудня, то есть за три дня до ареста, супруги поделили имущество. Теперь сотруднику ГПУ принадлежит только 1/10 дома. А большая часть дома оформлена на его жену - учительницу начальных классов одной из школ на Троещине.

9 декабря НАБУ сообщило, что поймало с поличным чиновника ГПУ при попытке передачи взятки в размере 5000 долл. США.

По информации НАБУ, работник ГПУ пытался повлиять на результаты проверки Государственной аудиторской службы. Государственные аудиторы проверяли контракты на сумму 1,8 млн грн., которые Генпрокуратура подписала в декабре 2015 года. По факту возможной растраты средств на этих контрактах НАБУ зарегистрировало уголовное производство.

По материалам суда, подозреваемый нашел посредника для передачи взятки через своего знакомого - заведующего сектором контроля по вопросам борьбы с коррупцией Счетной палаты.

Передача взятки состоялась 1 декабря этого года. Посредник сразу сдал эти деньги НАБУ. Но 6 декабря чиновник ГПУ сообщил посреднику, что не заметил изменений в работе ревизоров и требовал вернуть взятку. 9 декабря после возвращения взятки, чиновник ГПУ был задержан.

Ирина Салий, УП

Темы: НАБУГенпрокуратуравзятка
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