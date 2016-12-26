Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував будинок посадовця ГПУ, який намагався підкупити ревізорів

Понеділок, 26 грудня 2016, 12:48

Працівником ГПУ, який підозрюється в спробі дати хабар виконувачу обов'язків першого заступника голови Державної аудиторської служби є Аполінарій Нагалевський, суд арештував його будинок і земельну ділянку.

Про це свідчить ухвала Солом'янського суду Києва від 15 грудня.

Рішення про арешт будинку суд ухвалив за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро.

Підозрюваний - Аполлінарій Нагалевський працював  у Генпрокуратурі заступником начальника відділу експлуатації будинків, споруд та соціального забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення.

Арештовано будинок на 353 кв.м. і земельну ділянку 0,1 га в Деснянському районі Києва. Це майно належить підозрюваному та його дружині. 12 грудня, тобто за три дні до арешту, подружжя поділило майно. Тепер співробітнику ГПУ належить тільки 1/10 будинку. А більша частина будинку оформлена на його дружину – вчительку початкових класів однієї зі шкіл на Троєщині.

9 грудня НАБУ повідомило, що "викрило на гарячому" посадовця ГПУ при спробі передачі хабара у розмірі 5000 дол. США.

За інформацією НАБУ, працівник ГПУ намагався вплинути на результати перевірки Державної аудиторської служби. Державні аудитори перевіряли контракти на суму 1,8 млн грн., які Генпрокуратура підписала у грудні 2015 року. За фактом можливої розтрати коштів на цих контрактах НАБУ зареєструвало кримінальне провадження.

За матеріалами суду, підозрюваний знайшов посередника для передачі хабара через свого знайомого - завідувача сектору контролю з питань боротьби з корупцією Рахункової палати.

Передача хабара відбулася 1 грудня цього року. Посередник одразу здав ці гроші НАБУ. Але 6 грудня посадовець ГПУ повідомив посереднику, що не помітив змін у роботі ревізорів і вимагав повернути хабар. 9 грудня, після повернення хабара, посадовець ГПУ був затриманий.

Ірина Салій, для УП

Теми: НАБУГенпрокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
Усі новини...
Реклама: