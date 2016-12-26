Прокуратура передала до суду справу про дезертирів з Криму

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Понеділок, 26 грудня 2016, 15:12

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону передала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які порушили присягу і перейшли на бік країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Колишні молодший сержант та прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, Автономної республіки Крим, під час окупації півострову Росією не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території.

У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в Збройних силах РФ.

Після досудового розслідування їх дії кваліфікуються як дезертирство (ч.1 ст.408 ККУ) і державна зрада (ч.1 ст.111 ККУ).

20 листопада військових затримали на території України співробітники СБУ. У Міноборони Росії тоді повідомили, що йдеться про прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова.

Українська правда

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