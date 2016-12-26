Прокуратура передала в суд дело о дезертирах из Крыма

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Понедельник, 26 декабря 2016, 15:12

Военная прокуратура Николаевского гарнизона передала в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, нарушивших присягу и перешедших на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба  Генпрокуратуры.

Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей  Автономной республики Крым во время оккупации полуострова Россией не выполнили приказа о прибытии на новое место службы и остались на оккупированной территории.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

После предварительного расследования их действия квалифицируются как дезертирство (ч.1 ст.408 УК) и государственная измена (ч.1 ст.111 УК).

20 ноября военных задержали на территории Украины сотрудники СБУ.

В Минобороны России тогда сообщили, что речь идет о прапорщике Максиме Одинцове и младшем сержанте контрактной службы Александре Баранове.

Украинская правда

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