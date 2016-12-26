Ворог змусив сили АТО відкрити вогонь біля Широкиного – штаб

Протягом дня російсько-окупаційні війська 26 разів обстріляли позиції сил АТО.

Такі дані станом на вечір понеділка наводить прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

У штабі АТО повідомляють, що з метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.

Так на маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано і обстріли 122 міліметрової артилерії та БМП противника. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів стріляли по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному.

На донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Зайцеве та Луганське.

Загалом відбулося 26 обстрілів.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Бойовики однак продовжують порушувати режим тиші.

Українська правда