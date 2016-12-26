Ворог змусив сили АТО відкрити вогонь біля Широкиного – штаб

5858 переглядів
0
Понеділок, 26 грудня 2016, 18:23

Протягом дня російсько-окупаційні війська 26 разів обстріляли позиції сил АТО.

Такі дані станом на вечір понеділка наводить прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

У штабі АТО повідомляють, що з метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.

Так на маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано і обстріли 122 міліметрової артилерії та БМП противника. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів стріляли по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному.

На донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Зайцеве та Луганське.

Загалом відбулося 26 обстрілів.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Бойовики однак продовжують порушувати режим тиші.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З початку року в українській армії загинули 467 бійців 26 грудня 2016, 16:13
Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО 26 грудня 2016, 15:24
За минулу добу 5 українських військових отримали поранення – Лисенко 26 грудня 2016, 13:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко підписав бюджет-2017
Ворог змусив сили АТО відкрити вогонь біля Широкиного – штаб
Шлапак представив нове керівництво "Приватбанку"
Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО
Усі новини

Пес 2 дні закривав собою травмовану подругу на рейках залізниці

Діма Борисов

Зараз у світові тренди вийшла грузинська кухня, наступною буде українська