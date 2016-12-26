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Враг заставил силы АТО открыть огонь под Широкино – штаб

Понедельник, 26 декабря 2016, 17:23
Враг заставил силы АТО открыть огонь под Широкино – штаб

В течение дня российско-оккупационные войска 26 раз обстреляли позиции сил АТО.

Такие данные по состоянию на вечер понедельника приводит пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В штабе АТО сообщают, что в целях сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

Так на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели вражеские танки. Также зафиксированы и обстрелы 122 миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяном.

На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.

Всего противник совершил 26 обстрелов.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Боевики однако продолжают нарушать режим тишины.

Украинская правда

Темы: АТО
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