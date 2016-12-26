Порошенко підписав бюджет-2017

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Понеділок, 26 грудня 2016, 18:51

Президент Петро Порошенко підписав закон про Державний бюджет на 2017 рік.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

Він особливо наголосив, що видатки на оборону складають 5,2% від ВВП і зазначив, що в першу чергу "ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних Сил України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення".

За його словами, урядом, президентом, прем’єр-міністром та парламентом спільно "були зроблені революційні кроки" щодо посилення захисту людей праці – піднято мінімальну заробітну плату до 3200 грн.

На думку Порошенка, прийнятий бюджет-2017 є "соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат в державі".

Він додав, що в бюджеті 2017 року закладені "безпрецедентні видатки" і на дорожнє будівництво.

Президент заявив, що проведення реформи децентралізації в країні вже третій рік поспіль призвело до суттєвого зростання місцевих бюджетів та можливостей місцевих бюджетів. Глава держави зауважив, що бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5-6 разів.

Він висловив сподівання, що після ретельного аналізу змін до законодавства інвесторами, міжнародними експертами продовжиться покращення позицій України в рейтингу Doing Business.

Порошенко також підписав Закони "Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

Як відомо, Рада прийняла бюджет-2017 в ніч на середу, майже о 5 ранку.

Українська правда

Теми: бюджет Порошенко економіка
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