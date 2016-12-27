В Україні платять до 1000$ за заклики відновити відносини з Росією – ЗМІ

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Вівторок, 27 грудня 2016, 13:51

За публікацію у ЗМІ замовних матеріалів про звернення до президента України різноманітних "трудових колективів" з проханням відновити економічні відносини з Росією пропонують від 500$ до 1000$.

Про це йдеться у статті інтернет-видання ЛІГА.net.

У матеріалі вказується, що конкретне прізвище або назву організації-замовника дізнатися не вдалося.

"Можливо, кінцевого замовника не знає і сам посередник. Відомо лише, що це "одна політична сила готує собі політичну платформу за методом "на прохання трудящих". Оплата за фактом, через день після оголошення на сайті", - сказано у статті.

У статті стверджується, що джерела в штабах "близько- або проросійських політпроектів не під запис підтверджують спланований характер "листів трудящих".

"Ця кампанія почалася приблизно в середині жовтня. Кінцевий замовник, звичайно, за нашої північно-східним кордоном. Одноосібного розподільника фондів цього проекту в Україні немає. Заходять через людей Медведчука, Оппоблок і навіть з боку окремих представників БПП, які є звичайними пристосуванцями. Єдиної ієрархії немає, працюють за принципом "цю людину знаю, спробуємо з ним працювати" - розповів виданню наближений до проросійських політичних проектів експерт.

"Залежно від значущості підприємства, тривалості перебування заяви на його сайті і змісту аргументів, зазначених в тексті "вимоги до президента", посереднику (тобто, в даному випадку, журналісту ЛІГА.net) обіцяли від $ 500 до $ 1000. Стільки ж – керівництву підприємства", - йдеться у статті.

У виданні зазначили, що, почавши у грудні переговори щодо публікації 5-10 подібних текстів, до Нового року "можна було б заробити від $ 2500 до $ 10000".

Як відомо, раніше видання "Детектор Медіа" у своїй статті повідомило, що російські пропагандисти впроваджують в Україні технологію "вкидань" у ЗМІ петицій із закликом "будь-що-будь відновити економічні відносини з Росією, щоб врятувати економіку України".

Теми: пропаганда Порошенко ЗМІ
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