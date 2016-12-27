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В Украине платят до 1000$ за призывы восстановить отношения с Россией – СМИ

Вторник, 27 декабря 2016, 12:51

За публикацию в СМИ заказных материалов об обращении к президенту Украины различных "трудовых коллективов" с просьбой восстановлению экономических отношения с Россией предлагают от 500 $ до 1000 $.

Об этом говорится в статье интернет-издание ЛИГА.net.

В материале указывается, что конкретную фамилию или название организации-заказчика узнать не удалось.

"Возможно, конечного заказчика не знает и сам посредник. Известно лишь, что это "одна политическая сила готовит себе политическую платформу по методу "по просьбе трудящихся". Оплата по факту, через день после объявления на сайте", - говорится в статье.

В статье утверждается, что "источники в штабах около- или пророссийских политпроектов не под запись подтверждают спланированный характер "писем трудящихся"".

"Эта кампания началась приблизительно в середине октября. Конечный заказчик, конечно, за нашей северо-восточной границей. Единоличного распределителя фондов этого проекта в Украине нет. Заходят через людей Медведчука, Оппоблок и даже со стороны отдельных представителей БПП, которые являются обычными приспособленцами. Единой иерархии нет, работают по принципу "этого человека знаю, попробуем с ним работать", - рассказал изданию близкий к пророссийским политическим проектам эксперт.

"В зависимости от значимости предприятия, продолжительности пребывания заявления на его сайте и содержания аргументов, указанных в тексте "требования к президенту", посреднику (то есть, в данном случае, журналисту ЛІГА.net) обещали от $500 до $1000. Столько же - руководству предприятия", - говорится в статье.

В издании отметили, что, начав в декабре переговоры по публикации 5-10 подобных текстов, до Нового года "можно было бы заработать от $ 2500 до $ 10000".

Как известно, ранее издание "Детектор Медиа" в своей статье сообщило, что российские пропагандисты внедряют в Украине технологию "вбросов" в СМИ петиций с призывом "во что бы то ни стало восстановить экономические отношения с Россией, чтобы спасти экономику Украины".

Темы: пропагандаПорошенкоСМИ
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