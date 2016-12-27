Компанія Злочевського скидає газ за заниженими цінами - джерело

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Вівторок, 27 грудня 2016, 15:48

Компанія колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського - "Еско Північ" - виставила на продаж 80 млн кубометрів газу в грудні-січні за заниженими цінами.

Про це ЕП повідомив один із учасників газового ринку.

"Останні два тижні, з 12-13 грудня, основна компанія "Еско Північ" здійснює демпінговий продаж газу - за ціною 7400-7500 грн за тисячу кубометрів. Це конкретно "просаджує" внутрішній ринок і всіх інших продавців. Ціна нижче імпортного паритету", - зазначає він.

За словами співрозмовника, 26 грудня "Еско Північ" продавала газ за ціною 6 212 грн без ПДВ, і 7 454 - з ПДВ.

"Вони стали маркетмейкерами грудня, поламали ціни НАКу та імпортерам, ні у кого більше не було такої ціни. Усім довелося "падати" за "Еско", - заявив він.

"Заявлений обсяг до реалізації 60 млн кубів у грудні і 20 млн кубів у січні. Пояснень демпінгу може бути два - або вони збирають велику суму для вирішення якогось питання, або їх газ був заарештований і закачувався в підземні сховища, а тепер цю заборону зняли, і вони отримали можливість його реалізувати", - додав співрозмовник.

Він припускає, що зустріч Ігоря Кононенка та Миколи Злочевського напередодні у Відні може бути пов'язана з фактом демпінгового продажу великого обсягу газу.

Як відомо, Микола Злочевський є власником Burisma Holdings. Компанія була заснована 2002 року, до її складу входять чотири операційні компанії, що займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів - енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" та "Алдеа".

Раніше повідомлялося, що народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані в Відні в компанії Злочевського.

Як відомо, 13 вересня 2016 року Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.Зокрема, адвокат колишнього міністра просив суд зобов'язати слідчих протягом 48 годин прийняти рішення про припинення розшуку його підзахисного.

Захист екс-міністра стверджував, що Злочевський оголошений в розшук незаконно і всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.

Суддя Світлана Шапутько частково задовольнила клопотання захисту і зобов'язала Генпрокуратуру встановити розумний строк для прийняття слідчим законного і неупередженого рішення про відновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Пізніше з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року.

Економічна правда

Теми: Злочевський газ
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