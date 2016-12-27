Луценко: Суд над Януковичем почнеться на початку 2017 року

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Вівторок, 27 грудня 2016, 18:06

Генпрокурор Юрій Луценко сподівається, що судовий процес у справі про держзради Віктора Януковича почнеться на початку 2017 року.

Про це він повідомив під час брифінгу в Краматорську, який транслював телеканал "112 Україна".

"Ми вже всієї прокуратурою заманюємо Віктора Федоровича під будь-які умови, будь-які гарантії безпеки, будь-які гарантії... Єдине, що ми будемо вибирати місце його перебування конкретно в камері ізолятора СБУ, тому що він звинувачується в скоєнні особливо тяжкого злочину - зрада Батьківщині, посягання на територіальну цілісність нашої держави", - сказав він.

"Тому, з моєї точки зору, справа йде так, як йому належить. Чекаю з нетерпінням рішення Печерського суду про дозвіл на початок спеціального досудового слідства. З огляду на що у нас невелика кількість матеріалів і свідків, планую, що

в найближчі місяці Янукович отримає матеріали досудового слідства на руки для вивчення, а далі почнеться судовий процес. Планую, що це станеться в першому кварталі наступного року", - заявив Луценко.

Він додав, що "це означає, то від Межигір'я до крадених грошей, все буде конфісковано, якщо суд прийме обвинувальний висновок, в дохід держави".

Луценко також підкреслив, що слідство у справі Януковича проходить строго відповідно до вимог закону, не дивлячись на заяви захисту.

Як відомо, адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк продовжує наполягати, що його підзахисний не має статусу підозрюваного у справі про державну зраду.

9 грудня Сердюк повернув Генпрокуратурі повідомлення про підозру Януковичу, аргументувавши це тим, що під час її оголошення було допущено порушення норм законодавства.

Також він опублікував документи, згідно з якими Янукович має тимчасовий притулок в Ростові-на-Дону до 26 жовтня 2017 року.

У свою чергу в Генпрокуратурі заявили, що підозра була оголошена належним чином і Янукович має статус підозрюваного.

Теми: Янукович Луценко
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