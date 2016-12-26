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Адвокат Януковича продовжує наполягати, що той – не підозрюваний

Понеділок, 26 грудня 2016, 14:09

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк продовжує наполягати, що його підзахисний не має статусу підозрюваного у справі про державну зраду.

Про це він заявив у понеділок в ефірі каналу 112.

"По справі про державну зраду Віктор Янукович не є підозрюваним. Це питання широко обговорювалося і в ньому була поставлена крапка. Підозра ще не вручена належним чином з боку Генеральної прокуратури України. Статусу підозрюваного у нього немає", – сказав Сердюк.

Адвокат заявив, що у понеділок відбувається засідання Печерського райсуду Києва, який має дати слідчому дозвіл на початок спеціального досудового розслідування справи про держзраду Януковича.

Він також додав, що від імені Януковича буде подане клопотання про проведення його допиту в рамках цієї справи.

"По суті дана справа не має перспектив для розгляду, оскільки ми ще не пройшли першого процесуального кроку – вручення підозри, а потім – проведення слідчих дій за участі Віктора Януковича. Таким чином, ані підозра не вручена, ані не допитаний Віктор Янукович, ані не здійснено жодних інших слідчих дій для того, щоб справу можна було скерувати до суду", – повторив він.

Як відомо, 9 грудня Сердюк повернув Генпрокуратурі повідомлення про підозру Януковичу, аргументувавши це тим, що під час її оголошення було допущено порушення норм законодавства.

Також він опублікував документи, згідно з якими Янукович має тимчасовий притулок в Ростові-на-Дону до 26 жовтня 2017 року.

У свою чергу в Генпрокуратурі заявили, що підозра була оголошена належним чином і Янукович має статус підозрюваного.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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