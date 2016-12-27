Бойовики 29 разів обстріляли сили АТО – штаб

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Вівторок, 27 грудня 2016, 18:36

Протягом дня проросійські бойовики на Донбасі здійснили 29 обстрілів позицій сил АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Вказується, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати Мінські домовленості.

"На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони обстріляли Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку під вогонь 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівський", - повідомляє прес-центр.

Водночас, за інформацією прес-центру, на Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики здійснили обстріли Новоолександрівки та Новозванівки.

Як відомо, у вівторок речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських бійців поранено, 2 потрапило в полон.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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