Сущенка перевели у нову камеру – до російського націоналіста

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Вівторок, 27 грудня 2016, 19:45

Журналіста Укрінформу Романа Сущенка в Лефортово перевели в іншу камеру.

Про це розповів його захисник Марк Фейгін в інтерв'ю агенції Укрінформ.

"Побував сьогодні у Романа і хочу передати його привітання з великими святами усім близьким, друзям, колективу Укрінформу. Сущенку знову змінили камеру. Але цього разу змінився ще і сусід. Його новий сусід по камері - російський націоналіст (язичник, "родновер"), затриманий по одній із численних справ, які зараз заводять проти цієї категорії", - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що стосунки у Романа з його новим сусідом нормальні, "вони ладнають". Але Сущенко тепер на якийсь час буде без телевізора і холодильника, що залишилися в попередній камері.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка порушуючи міжнародні правила затримали 30 вересня у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

Термін утримання Сущенка під вартою було продовжено за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.

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