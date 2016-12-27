СММ ОБСЄ евакуювали свою базу на Світлодарській дузі через обстріли

941 перегляд
0
Вівторок, 27 грудня 2016, 23:35

СММ ОБСЄ була змушена на два дні евакуювати свою патрульну базу зі Світлодарська через обстріли.

Про це йдеться у звіті місії за 22-26 грудня, який було оприлюднено у вівторок.

"Місія евакуювала її передову базу зі Світлодарська 24 грудня через близькість артилерійських ударів на відстані 70 метрів до бази 23 грудня. Через обстріли були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі (де розташована база - УП)", - сказано в повідомленні.

Місія повернулася на свою базу у Світлодарську вранці 26 грудня.

Крім того, спостерігачі зазначили, що з вечора 22 грудня по 23 грудня зафіксували

1 150 вибухів, які в основному сталися в районі Світлодарська та Дебальцевого. Раніше до цього було зафіксовано 2,3 тис випадків порушення "режиму тиші".

Крім того, патруль, який перебуває у контрольованій бойовиками Горлівці зафіксував в ніч з 23 на 24 грудня виходи з БМ 21 Град.

Українська правда

Теми: Донбас АТО обстріл
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики 29 разів обстріляли сили АТО – штаб 27 грудня 2016, 18:36
Бойовики ОРДЛО заявляють, що готові до обміну "690 на 47" 27 грудня 2016, 16:26
Чи є шанси допомогти тим, хто живе надією? 27 грудня 2016, 15:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СММ ОБСЄ евакуювали свою базу на Світлодарській дузі через обстріли
Росія намагається дискредитувати мінський процес – Геращенко
Порошенко узаконив нові податки для ФОПів
Екс-депутат Держдуми РФ дав слідству свідчення у справі Януковича
Усі новини
Клубне життя

Арт-директор Стас Тві про тусовки Києва

Фото

Робоче місце. Як виглядає офіс видавництва "Основи"