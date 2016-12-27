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СММ ОБСЄ евакуювали свою базу на Світлодарській дузі через обстріли

Вівторок, 27 грудня 2016, 22:35
СММ ОБСЄ евакуювали свою базу на Світлодарській дузі через обстріли

СММ ОБСЄ була змушена на два дні евакуювати свою патрульну базу зі Світлодарська через обстріли.

Про це йдеться у звіті місії за 22-26 грудня, який було оприлюднено у вівторок.

"Місія евакуювала її передову базу зі Світлодарська 24 грудня через близькість артилерійських ударів на відстані 70 метрів до бази 23 грудня. Через обстріли були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі (де розташована база - УП)", - сказано в повідомленні.

Місія повернулася на свою базу у Світлодарську вранці 26 грудня.

Крім того, спостерігачі зазначили, що з вечора 22 грудня по 23 грудня зафіксували

1 150 вибухів, які в основному сталися в районі Світлодарська та Дебальцевого. Раніше до цього було зафіксовано 2,3 тис випадків порушення "режиму тиші".

Крім того, патруль, який перебуває у контрольованій бойовиками Горлівці зафіксував в ніч з 23 на 24 грудня виходи з БМ 21 Град.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТОобстріл
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