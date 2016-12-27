Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СММ ОБСЕ на два дня эвакуировали свою базу в Светлодарске из-за обстрелов

Вторник, 27 декабря 2016, 22:35
СММ ОБСЕ на два дня эвакуировали свою базу в Светлодарске из-за обстрелов

СММ ОБСЕ была вынуждена на два дня эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов.

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, обнародованном во вторник.

"Миссия эвакуировали ее передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров до базы 23 декабря. Из-за обстрелова вылетели окна на верхних этажах здания (где расположена база - УП)", - сказано в сообщении.

Миссия вернулась на свою базу в Светлодарске утром 26 декабря.

Кроме того, наблюдатели отметили, что с вечера 22 декабря по 23 декабря зафиксировали

1150 взрывов, которые  в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево. Ранее до этого было зафиксировано 2,3 тыс случаев нарушения "режима тишины".

Кроме того, патруль, находящийся в контролируемой боевиками Горловке зафиксировал в ночь с 23 на 24 декабря выходы из БМ 21 Град.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: