П'ята частина українців не визначилася з політиком року

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Середа, 28 грудня 2016, 13:56

20% українців вважають, що в цьому році немає кого назвати політиком року, а 9,5% голосів набрав президент Петро Порошенко.

Такими є результати опитування "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, передають Українські Новини.

Так 20,4% сказали, що серед громадських і політично діячів політика року немає. 17,3% респондентів не визначилися з відповіддю на питання, 4,5% - відмовилися відповісти.

9,5% опитаних фондом вважають президента Петра Порошенка політиком року.

7,6% респондентів вважають політиком року прем'єра Володимира Гройсмана.

6,7% опитаних вважають політиком 2016 року депутата Верховної Ради Надію Савченко (позафракційна), 5,7% - голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка, 5,3% - голову "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 4,5% - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

2,6% опитаних вважає політиком року голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка, 1,6% - депутата Вадима Рабиновича, 1,5% - колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, по 1,3% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і мера Львова Андрія Садового, 1% - генерального прокурора Юрія Луценка.

Опитування проводилося з 16 по 20 грудня у всіх регіонах України, крім включеного Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Було опитано 2 018 респондентів старше 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У грудні 2014 року 25,5% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважали Порошенка політиком року.

Теми: соціологія
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Коментарі — 2
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IP: 46.133.32.---Naim28.12.2016 15:21
Какая махровая заказуха, противно читать, это народ готовят к тому, как будут считать на выборах? Не пройдет, реальные рейтинги мягко говоря далеки от этой дезинфы!
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IP: 194.9.36.---Dm Gr28.12.2016 15:07
коли були б адекватні смі, то Балашов був би в трійці.
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