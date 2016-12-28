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П'ята частина українців не визначилася з політиком року

Середа, 28 грудня 2016, 12:56

20% українців вважають, що в цьому році немає кого назвати політиком року, а 9,5% голосів набрав президент Петро Порошенко.

Такими є результати опитування "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, передають Українські Новини.

Так 20,4% сказали, що серед громадських і політично діячів політика року немає. 17,3% респондентів не визначилися з відповіддю на питання, 4,5% - відмовилися відповісти.

9,5% опитаних фондом вважають президента Петра Порошенка політиком року.

7,6% респондентів вважають політиком року прем'єра Володимира Гройсмана.

6,7% опитаних вважають політиком 2016 року депутата Верховної Ради Надію Савченко (позафракційна), 5,7% - голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка, 5,3% - голову "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 4,5% - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

2,6% опитаних вважає політиком року голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка, 1,6% - депутата Вадима Рабиновича, 1,5% - колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, по 1,3% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і мера Львова Андрія Садового, 1% - генерального прокурора Юрія Луценка.

Опитування проводилося з 16 по 20 грудня у всіх регіонах України, крім включеного Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Було опитано 2 018 респондентів старше 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У грудні 2014 року 25,5% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважали Порошенка політиком року.

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологія
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