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Пятая часть украинцев не определилась с политиком года

Среда, 28 декабря 2016, 12:56

20% украинцев считают, что в этом году некого назвать политиком года, а 9,5% голосов набрал президент Петр Порошенко.

Таковы результаты опроса "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, передают Українські Новини.

Так 20,4% сказали, что среди общественных и политически деятелей политика года нет. 17,3% респондентов затруднились с ответом на вопрос, 4,5% - отказались ответить.

9,5% опрошенных фондом считают Президента Петра Порошенко политиком года.

7,6% респондентов считают политиком года премьер-министра Владимира Гройсмана.

6,7% опрошенных считают политиком 2016 года депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционная), 5,7% - председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко, 5,3% - главу "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 4,5% - бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

2,6% опрошенных считает политиком года председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 1,6% - депутата Вадима Рабиновича, 1,5% - бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, по 1,3% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового, 1% - генерального прокурора Юрия Луценко.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2 018 респондентов старше 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В декабре 2014 года 25,5% опрошенных фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова считали Порошенко политиком года.

Темы: социология
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