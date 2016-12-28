Гонтарева отримала ще 52 мільйони від продажу ICU

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Середа, 28 грудня 2016, 14:09

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 52,57 млн грн. доходу від компанії ICU Holdings Limited.

Відповідне повідомлення оприлюднене 28 грудня у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. ICU Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах.

До призначення на посаду голови НБУ Валерія Гонтарева володіла 22,74% ICU Holdings Limited. Гонтарева стверджує, що продала свою частку в компанії у червні 2014 року.  Протягом 2016-2018 рр. Гонтарева має отримати три транші від продажу ICU.

У 2014 році Гонтарева задекларувала 24,27 млн грн. доходу від продажу ICU, а у 2015 – 23,52 млн грн. 

Ірина Салій для УП

Теми: Гонтарева
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IP: 130.180.220.---Vladimir Omelyanov28.12.2016 15:26
Ось такі люди представляють НБУ після революції гідності ,самі казково багатіють ,а народу залишили знецінену гривню в 3,3 рази і борги ,жити по новому .
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