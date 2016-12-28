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Гонтарева получила еще 52 миллиона от продажи ICU

Среда, 28 декабря 2016, 13:09

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала 52,57 млн грн. дохода от компании ICU Holdings Limited.

Соответствующее сообщение обнародовано 28 декабря в Едином государственном реестре деклараций.

Это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. ICU Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

До назначения на должность главы НБУ Валерия Гонтарева владела 22,74% ICU Holdings Limited. Гонтарева утверждает, что продала свою долю в компании в июне 2014 года, перед  назначением в НБУ. В течение 2016-2018 годов Гонтарева должна получить три транша от продажи ICU.

В 2014 году Гонтарева задекларировала 24,27 млн грн. дохода от продажи ICU, а в 2015 – 23,52 млн грн.

Ирина Салий для УП

Темы: Гонтарева
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