Гонтарева получила еще 52 миллиона от продажи ICU
Среда, 28 декабря 2016, 13:09
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала 52,57 млн грн. дохода от компании ICU Holdings Limited.
Соответствующее сообщение обнародовано 28 декабря в Едином государственном реестре деклараций.
Это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. ICU Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
До назначения на должность главы НБУ Валерия Гонтарева владела 22,74% ICU Holdings Limited. Гонтарева утверждает, что продала свою долю в компании в июне 2014 года, перед назначением в НБУ. В течение 2016-2018 годов Гонтарева должна получить три транша от продажи ICU.
В 2014 году Гонтарева задекларировала 24,27 млн грн. дохода от продажи ICU, а в 2015 – 23,52 млн грн.
Ирина Салий для УП