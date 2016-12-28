СБУ відкрила провадження проти львівської газети "Русский вестник"

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало кримінальне провадження щодо газети "Русский вестник" через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це повідомила прес-секретар УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківський, повідомляє ZIK.

Газета "Русский вестник" видавалась Російським культурним центром у Львові.

"До нас звернулося керівництво Львівської обласної ради. Було прийнято рішення про проведення первинної експертизи, яка підтвердила, що в газеті міститься інформація, що має ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) ККУ. Ми зареєстрували кримінальне провадження за цією статтею", – повідомила М.Клячківська.

З її слів, матеріали передаються для подальшого досудового розслідування в органи Нацполіції. У рамках слідства буде встановлено підозрюваних осіб, причетних до видання газети.

Як повідомлялося, у приміщенні Російського культурного центру Львові, що на вул. Короленка, 1а, до останнього часу діяла редакція газети "Русский вестник", статті якої мають явний антиукраїнський зміст. Про це 9 листопада під час круглого столу повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

З цього приводу керівництво облради звернулося в СБУ.

На сесії 25 жовтня цього року Львівська облрада вирішила повернути собі будівлю за адресою вул. Короленка, 1а у Львові, де розміщувався так званий Російський культурний центр. У подальшому будівлю планується передати в оренду громадським організаціям учасників АТО та волонтерів. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/12/28/u_lvovi_vidkryto_kryminal_cherez_gazetu_shcho_vydavalasya_rosiyskym_kulturnym_1017169