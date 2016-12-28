Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ открыла производство против львовской газеты "Русский вестник"

Среда, 28 декабря 2016, 22:32

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало кримінальне провадження щодо газети "Русский вестник" через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це повідомила речник УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська, повідомляє ZIK.

Газета "Русский вестник" видавалась Російським культурним центром у Львові.

"До нас звернулося керівництво Львівської обласної ради. Було прийнято рішення про проведення первинної експертизи, яка підтвердила, що в газеті міститься інформація, що має ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) ККУ. Ми зареєстрували кримінальне провадження за цією статтею", – повідомила Клячківська.

З її слів, матеріали передаються для подальшого досудового розслідування в органи Нацполіції. У рамках слідства буде встановлено підозрюваних осіб, причетних до видання газети.

Як відомо, на сесії 25 жовтня цього року Львівська облрада вирішила повернути собі будівлю за адресою вул. Короленка, 1а у Львові, де розміщувався так званий Російський культурний центр. У подальшому будівлю планується передати в оренду громадським організаціям учасників АТО та волонтерів.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: