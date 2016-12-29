З 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.

Про це повідомив випускаючий редактор телеканалу Сергій Шинкар на сторінці в Facebook.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.

Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.

"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він.

Цю інформацію підтверджують і інші співробітники телеканалу, передає "Телекритика".

Канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.