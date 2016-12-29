Телеканал UBR припиняє мовлення

12061 перегляд
1
Четвер, 29 грудня 2016, 07:41

З 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.

Про це повідомив випускаючий редактор телеканалу Сергій Шинкар на сторінці в Facebook.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.

Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.

"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він.

Цю інформацію підтверджують і інші співробітники телеканалу, передає "Телекритика".

Канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Теми: ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії 29 грудня 2016, 01:14
СБУ відкрила провадження проти львівської газети "Русский вестник" 28 грудня 2016, 23:32
У Держдумі РФ назвали карикатуру Charlie Hebdo екстремістською 28 грудня 2016, 22:21
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.145.220.---Антиимперия29.12.2016 08:48
Кончилась ворованная халява??
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Депутат: ГПУ покриває нелегітимність комісії, яка обирає голову ДБР
Телеканал UBR припиняє мовлення
Землі екс-міністра Захарченка повернули в держвласність
Телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії
Усі новини
Друг

Осиротілий песик Керрі Фішер став інтернет-сенсацією

Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта