Телеканал UBR припиняє мовлення
Четвер, 29 грудня 2016, 06:41
З 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.
Про це повідомив випускаючий редактор телеканалу Сергій Шинкар на сторінці в Facebook.
"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.
Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.
"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він.
Цю інформацію підтверджують і інші співробітники телеканалу, передає "Телекритика".
Канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.