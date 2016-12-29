Телеканал UBR прекращает вещание
Четверг, 29 декабря 2016, 06:41
С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание.
Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь на странице в Facebook.
"Под елочку - новость, закрыли UBR, сиротку", - написал он.
Шинкарь уточнил, что канал закрывается с 1 января.
"С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - отметил он.
Эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала, передает "Телекритика".
Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.