Нацрада обіцяє каналу "1+1" бланк ліцензії в перший тиждень 2017 року

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Четвер, 29 грудня 2016, 14:50

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення  заявляє, що "Студія "1+1" отримає бланк ліцензії в перший тиждень 2017 року.

Про це йдеться в офіційній відповіді Нацради, текст якої має "Українська правда".

"Ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року, ліцензія для каналу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. За це рішення одностайно проголосували всі члени Національної ради", - нагадали в Нацраді.

У відомстві пояснили, що закон про телебачення та радіомовлення  передбачає, що

бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату НЕ РАНІШЕ ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору  - тобто не раніше 29 грудня.

"Відповідно до статті 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачено, що бланк ліцензії має бути виданий заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Національної ради є виписка Державної казначейської служби України, яка була отримана 26.12.2016 року", - додали в документі. 

"Резюмуючи – "Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 року", - наголосили в Нацраді.

При цьому в Нацраді підтвердили, що звернулися до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

"Просимо Вас не шукати в усьому політичну складову, нагадуючи ще раз те, із чого почали  - 15 грудня 2016 року ліцензія для каналу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. Національна рада діяла і діятиме виключно в рамках чинного законодавства", - додали в Нацраді.

Як відомо, раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко  заявив, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко припустив, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення  пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

В Адміністрації президента УП заявили, що не втручаються в роботу Нацради і  сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії. Крім того, в АП додали, що "немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує".

Оксана Коваленко, УП

Теми: ЗМІ телебачення Коломойський
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