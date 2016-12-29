Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП сподіваються, що "1+1" покаже кінцевого бенефіціара: закон є закон

Четвер, 29 грудня 2016, 13:24
В АП сподіваються, що 1+1 покаже кінцевого бенефіціара: закон є закон

В Адміністрації президента заявляють, що не втручаються в роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення а тому сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії.

Про це йдеться в повідомленні адміністрації президента у відповідь на запит "Української правди"

"Нацрада з питань телебачення  радіомовлення є незалежним органом і ніхто, в тому числі і в Адміністрації Президента не втручається в її діяльність, як в питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення", - сказано у відповіді.

"Керівництво Нацради зробило сьогодні публічну заяву про те, що рішення про продовження ліцензії каналу  "1+1" ухвалене ще 15 грудня. Сподіваємось, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - зазначили в АП.

В адміністрації нагадали, що президент Петро Порошенко "завжди був, є і буде гарантом свободи слова, і він завжди на боці журналістів".

"Немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом", - також додали в АП.

Як відомо, раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко  заявив, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко припустив, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення  пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

Оксана Коваленко, УП

Теми: ЗМІПорошенкотелебаченняКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: