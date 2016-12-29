В АП сподіваються, що "1+1" покаже кінцевого бенефіціара: закон є закон

В Адміністрації президента заявляють, що не втручаються в роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення а тому сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії.

Про це йдеться в повідомленні адміністрації президента у відповідь на запит "Української правди"

"Нацрада з питань телебачення радіомовлення є незалежним органом і ніхто, в тому числі і в Адміністрації Президента не втручається в її діяльність, як в питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення", - сказано у відповіді.

"Керівництво Нацради зробило сьогодні публічну заяву про те, що рішення про продовження ліцензії каналу "1+1" ухвалене ще 15 грудня. Сподіваємось, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - зазначили в АП.

В адміністрації нагадали, що президент Петро Порошенко "завжди був, є і буде гарантом свободи слова, і він завжди на боці журналістів".

"Немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом", - також додали в АП.

Як відомо, раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко припустив, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

Оксана Коваленко, УП