Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича

6314 переглядів
2
Четвер, 29 грудня 2016, 15:40

Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента  Олександру Януковичу.

Про це свідчать рішення суду за 19-26 грудня.

У 2015 році Печерський суд арештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра. Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього арештовано 2,75 млрд грн.

З 19 грудня суд почав знімати арешти з коштів фізичних осіб. Так було знято арешт з коштів Валерії Єсаулкової, яка працювала офіс-менеджером у "Всеукраїнському банку розвитку".  Адвокат Єсаулкової надав суду документи про те, що вона у листопаді 2013 року позичила 4,8 млн доларів у Яшара Ходжаєва.

(Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році купив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигіря" Віктора Януковича - УП).

19 грудня також було скасовано арешт коштів Олександра Костілова, який теж працював у ВБР. Костілкін стверджує, що 7,6 млн доларів, розміщені на рахунку, були позичені ним також у Ходжаєва.

26 грудня суд скасував арешт коштів Романа Ємеліна, який очолював департамент "Всеукраїнського банку розвитку". Ємелін стверджував, що позичив у Ходжаєва 3 млн доларів.

Суд вирішив, що кошти, розміщені на банківських рахунках цих трьох осіб не мають ознак злочинного походження і арешт зняв.

Перші дві ухвали приймав суддя– Роман Новак, 26 грудня ухвалу виніс суддя Віталій Писанець.

У всіх трьох справах вкладників банку представляв один і той самий адвокат – Салазський.

Кримінальне провадження розслідує Головне слідче управління Нацполіції.

В ухвалах суду зазначено, що вони оскарженню не підлягають.

"Українська правда" звернулася із запитом до Нацполіції.

Після втечі Януковича "Всеукраїнський банк розвитку" перебуває у стані ліквідації.

Ірина Салій для УП, Оксана Коваленко, УП

Теми: Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У суді по Януковичу перерва на невизначений термін 28 грудня 2016, 12:49
Екс-депутат Держдуми РФ дав слідству свідчення у справі Януковича 27 грудня 2016, 18:37
Луценко: Суд над Януковичем почнеться на початку 2017 року 27 грудня 2016, 18:06
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.108.133.---kerubino29.12.2016 16:25
Таке може бути тільки в корумпованій державі ,де прокуратура і поліція не мають білого поняття як доказати злочини, конфіскувати награбоване і посадити злодіів .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.200.181.---Игорь Тищенко29.12.2016 16:04
Договорняк по распилу и дерибану бабла!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича
Нацрада обіцяє каналу "1+1" бланк ліцензії в перший тиждень 2017 року
В АП сподіваються, що "1+1" покаже кінцевого бенефіціара: закон є закон
Гендиректор "1+1": АП невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Чернігові

Пес 2 дні закривав собою травмовану подругу на рейках залізниці