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Суд отменил арест 15 миллионов долларов в банке Януковича

Четверг, 29 декабря 2016, 14:40
Суд отменил арест 15 миллионов долларов в банке Януковича

Печерский суд Киева снял арест со средств  троих физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу.

Об этом свидетельствуют решения суда за 19-26 декабря.

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича – Александра.

Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19 декабря суд начал снимать аресты с денежных средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером в "Всеукраинском банке развития". Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года взяла в долг 4,8 млн долларов в Яшара Ходжаева.

(Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", которая владела резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича - УП).

19 декабря также был отменен арест средств Александра Костилова, который тоже работал в ВБР. Костилкин утверждает, что 7,6 млн долларов, размещенные на счете, были одолжены им также у Ходжаева.

26 декабря суд отменил арест средств Романа Емелина, который возглавлял департамент "Всеукраинского банка развития". Емелин утверждал, что одолжил у Ходжаева 3 млн долларов.

Суд решил, что денежные средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц не имеют признаков преступного происхождения и арест снял.

Первые два решения принимал судья – Роман Новак, 26 декабря постановление вынес судья Виталий Писанец.

Во всех трех делах вкладчиков банка представлял один и тот же адвокат – Салазский.

Уголовное производство расследует Главное следственное управление Нацполиции.

В определениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

"Украинская правда" обратилась с запросом в Нацполицию.

После бегства Януковича "Всеукраинский банк развития" находится в состоянии ликвидации.

Ирина Салий для УП, Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Янукович
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