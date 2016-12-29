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Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича

Четвер, 29 грудня 2016, 14:40
Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича

Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента  Олександру Януковичу.

Про це свідчать рішення суду за 19-26 грудня.

У 2015 році Печерський суд арештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра. Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього арештовано 2,75 млрд грн.

З 19 грудня суд почав знімати арешти з коштів фізичних осіб. Так було знято арешт з коштів Валерії Єсаулкової, яка працювала офіс-менеджером у "Всеукраїнському банку розвитку".  Адвокат Єсаулкової надав суду документи про те, що вона у листопаді 2013 року позичила 4,8 млн доларів у Яшара Ходжаєва.

(Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році купив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигіря" Віктора Януковича - УП).

19 грудня також було скасовано арешт коштів Олександра Костілова, який теж працював у ВБР. Костілкін стверджує, що 7,6 млн доларів, розміщені на рахунку, були позичені ним також у Ходжаєва.

26 грудня суд скасував арешт коштів Романа Ємеліна, який очолював департамент "Всеукраїнського банку розвитку". Ємелін стверджував, що позичив у Ходжаєва 3 млн доларів.

Суд вирішив, що кошти, розміщені на банківських рахунках цих трьох осіб не мають ознак злочинного походження і арешт зняв.

Перші дві ухвали приймав суддя– Роман Новак, 26 грудня ухвалу виніс суддя Віталій Писанець.

У всіх трьох справах вкладників банку представляв один і той самий адвокат – Салазський.

Кримінальне провадження розслідує Головне слідче управління Нацполіції.

В ухвалах суду зазначено, що вони оскарженню не підлягають.

"Українська правда" звернулася із запитом до Нацполіції.

Після втечі Януковича "Всеукраїнський банк розвитку" перебуває у стані ліквідації.

Ірина Салій для УП, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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