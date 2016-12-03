Онищенко розповів The Independent, як скидав Яценюка і платив за депутатство

Нардеп Олександр Онищенко стверджує, що зміг стати народним депутатом і подолав адміністративні бар'єри після того, як заплатив високопоставленому парламентарію $ 6 млн.

Про це йдеться в статті британської газети The Independent "Сумки, повні банкнот, і змова з метою повалити прем'єр-міністра: політик заявляє про масштабну корупцію в Україні" про заяви Онищенка, що компрометують нинішню українську владу, переклад якої наводить УНІАН.

Як зазначає видання, нардеп також стверджує, що старший державний чиновник попросив його організувати і профінансувати наклепницьку кампанію проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

За його словами, кампанія коштувала приблизно $ 3 млн на місяць, і тривала майже 10 місяців.

The Independent не змогла перевірити заяви Онищенка і не називає високопоставленого чиновника або його посередників з юридичних причин.

Онищенко стверджує, що в 2014 році його місце депутата опинилося під загрозою, тому що він був відсутній в країні, представляючи Україну в кінній команді на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Він каже, що його відсутність означала, що він не відповідав правилам про необхідний термін проживання в Україні.

Але Онищенко розповів, що за два дні до закінчення терміну подачі заявок кандидатів у депутати, йому подзвонив високопоставлений урядовий чиновник і сказав: "Ти мусиш прийти і зустрітися з моєю людиною, він пояснить, що робити".

"Я зустрічався з цією людиною, і він сказав мені, що я повинен заплатити цю суму - $ 6 млн, щоб підтримати президента на виборах", - стверджує він.

На питання про те, як він може це довести, Онищенко каже, що у нього немає письмових доказів, але він готовий пройти тест на детекторі брехні.

На питання про його реакцію на такий платіж, він відповів: "У нас була ця звичка протягом 20 років. Це завжди одна і та ж система. Вони [уряд] мають повноваження, у них є податкова адміністрація, у них є генеральний прокурор. Якщо вони хочуть створити вам проблеми, вони це зроблять. Вони можуть знищити вас повністю. Необхідно знайти спосіб, щоб зберігати хороші відносини".

Він сказав, що за часів режиму Януковича бізнесменам, на кшталт нього, доводилося віддавати президенту половину прибутку після сплати податків. Він описує нинішній механізм хабарництва, як щось цілком звичайне. На питання про те, як він сплатив хабар в $ 6 мільйонів, він усміхається: "Насправді, в той час ми платили в гривнях, так що це було приблизно п'ять або шість сумок".

"У банках ви отримуєте спеціальні сумки, щоб переносити багато грошей", - він розвів руки в сторони, показуючи розмір спортивної сумки. Гроші були виплачені готівкою, а це означає, що не було ніякого паперового сліду, сказав він.

Онищенко стверджує, що інші передбачувані відкати були трохи більш тонкими. Він каже, що високопоставлений чиновник вимагав через посередників платежі на суму в 2000 гривень (приблизно £ 60) за 1000 кубічних метрів проданого газу.

Він показав The Independent серію SMS-повідомлень, в яких, за його словами, містяться інструкції посередника про оплату. На додаток до цього, каже він, агент чиновника особисто прийшов в його кабінет і забрав $ 1 млн готівкою на "кишенькові витрати".

Онищенко каже, що вимагав сказати йому, що він отримає в обмін на $ 6 млн, зазначивши, що попередні платежі не принесли користі. "Ні, ні, ні, не хвилюйтеся, ми будемо говорити про газовий бізнес, ви можете отримати пріоритет", - сказав державний чиновник.

Як пише видання, на питання про те, чому він хотів стати депутатом, Онищенко відповідає з лякаючою чесністю: "Щоб захистити свій бізнес".

Він каже, що спочатку все йшло добре, але потім, за його твердженнями, чиновник сказав, що у їхніх бізнес-планів є перешкода - прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Онищенко стверджує, що чиновник сказав йому: "Він (Яценюк) наш ворог, і знищить все, що ми хочемо зробити... Ви повинні допомогти мені викинути його, тому що з цим хлопцем ми ніколи нічого не досягнемо".

Тому, розповідає Онищенко, він організував відділ пропаганди проти обраного прем'єр-міністра.

"Я вбив його за один рік", - говорить він, стверджуючи, що рейтинг Яценюка впав з 30 до 1 відсотка.

За його словами, з щомісячним бюджетом в $ 3 млн, він фінансував протести проти Яценюка, заплатив ультраправим націоналістам за антиурядові акції і підкуповував ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.

Він пояснив, як імовірно можна організувати демонстрації в Україні: "Ви повинні заплатити людям, щоб вони прийшли, і ви повинні заплатити телебаченню, щоб вони висвітлили це. Те ж саме, що купувати рекламу або на зразок того. Телебачення і газети".

На питання про те, скільки людям заплатили за присутність, він відповідає дещо розпливчасто: "Близько $ 50, приблизно. Є компанії, які організовують це".

За словами Онищенка, його пропагандистська машина знайшла практично кожного ворога, який коли-небудь був у Яценюка, і надала їм можливість атакувати його в засобах масової інформації.

На питання видання про те, чи були звинувачення правдивими, нардеп відповів: "Я не знаю точно, що було правдою, а що - ні. Я ніколи не перевіряв. Для мене важливо було просто влаштувати скандал".

Він стверджує, що його група також допомогла організувати масові демонстрації, щоб вказати на політичні помилки, які може допустити Яценюк.

"Наприклад, він подав до парламенту закони, згідно з якими люди повинні були б платити найвищу ціну за воду і електроенергію, тому ми організували масштабні мітинги проти нього... Ми бачили його помилку, і використовували її. Розумієте, іноді ви можете зробити помилку, але ніхто цього не бачить. Але якщо я хочу викрити вас, я перетворюю вашу помилку на велику проблему. Я говорив про це всюди. Я збирав демонстрації, які показують, що це "Велика помилка! Велика помилка!", - розповідає Онищенко.

У квітні Яценюка замінив Володимир Гройсман, якого висунув президент, хоча в перший раз правляча коаліція відхилила його кандидатуру, відзначає видання.

Відносини між високопоставленим чиновником і Онищенком зіпсувалися на початку цього року з багатьох причин, каже сам Онищенко.

Очевидно, одна з них полягала в тому, що йому не вдалося переконати свого союзника, Юлію Тимошенко, прийняти певну політику.

"Він просив мене бути поруч із Тимошенко, захищати його від неї, тому що у мене були з нею добрі стосунки. Але він завжди просив мене зробити те, чого вона робити не хотіла... Я ніяк не міг її контролювати, а вона не хотіла говорити з ним", - розповів депутат.

Як повідомлялося, раніше Онищенко заявив, що 29 листопада передав компромат американським спецслужбам, представники яких приїжджали до нього до Європи.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.