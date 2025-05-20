Апеляція ВАКС скасувала вирок Онищенку у справі "Укргазвидобування"
Вівторок, 20 травня 2025, 20:04
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС колишньому народному депутатові Олександру Онищенку у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування".
Джерело: Апеляційна палата ВАКС, "Hromadske"
Дослівно: "Апеляційна палат скасувала вирок ВАКС щодо колишнього народного депутата України та ще однієї фігурантки справи й призначала новий розгляд у суді першої інстанції".
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Деталі: Повідомляється, що під час розгляду 20 травня колегія суддів АП ВАКС "залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково".
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Передісторія:
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- У квітні 2024 року Онищенка визнали винним у заволодінні 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу "Укргазвидобування" та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам екснардеп перебуває не в Україні.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України. Німецький суд відмовив у екстрадиції в Україну Онищенка.
- Йому відмовили у політичному притулку і попросили покинути країну.