Апеляція ВАКС скасувала вирок Онищенку у справі "Укргазвидобування"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС колишньому народному депутатові Олександру Онищенку у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування".

Джерело: Апеляційна палата ВАКС, "Hromadske"

Дослівно: "Апеляційна палат скасувала вирок ВАКС щодо колишнього народного депутата України та ще однієї фігурантки справи й призначала новий розгляд у суді першої інстанції".

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Деталі: Повідомляється, що під час розгляду 20 травня колегія суддів АП ВАКС "залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково".

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