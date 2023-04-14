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УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 14:48
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
скриншот

У березні 2023 року колишній народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні, перебував на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Кореспонденти УП помітили Онищенка 8 березня в ресторані Le Cap Horn на одній з куршевельських вершин.

Детальніше про учасників "батальйону Куршевель" дивіться в репортажі "Української правди".

Нагадаємо: В листопаді 2022 року стало відомо, що колишній народний депутат Олександр Онищенко, якого розшукує Україна, отримав громадянство Північної Македонії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Олександр Онищенко - колишній народний депутат України (у 7 скликанні - від "Партії регіонів" Віктора Януковича, у 8-му – самовисуванець).
  • У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.
  • Того ж року Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше заарештував його майно, але депутат встиг виїхати за кордон. Спочатку він перебував у Німеччині, де під вартою чекав екстрадиції в Україну.
  • Німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов тримання у в'язницях".
  • У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до санкційного списку за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того самого року стало відомо, що Онищенко набув громадянства Росії.

Теми: Онищенко
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