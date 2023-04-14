УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

У березні 2023 року колишній народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні, перебував на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Кореспонденти УП помітили Онищенка 8 березня в ресторані Le Cap Horn на одній з куршевельських вершин.

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Детальніше про учасників "батальйону Куршевель" дивіться в репортажі "Української правди".

Нагадаємо: В листопаді 2022 року стало відомо, що колишній народний депутат Олександр Онищенко, якого розшукує Україна, отримав громадянство Північної Македонії.

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