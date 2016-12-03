Онищенко має 4 кейси записів з компроматом на Порошенка – ЗМІ

4417 переглядів
3
Субота, 3 грудня 2016, 23:52

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, компрометуючими президента Петра Порошенка та його оточення.

Як пише в своїй статті для DT.UA Юлія Мостова, посилаючись на джерела з найближчого оточення Онищенка, у парламентаря, зокрема, є записи, що стосуються скупки голосів депутатів Ради, боротьби Порошенка та його оточення за контроль над фінансовими потоками (у тому числі – тіньовими), а також спроби заволодіти телеканалом "112 Україна".

"За даними джерел DT.UA з близького кола народного депутата, Онищенко має кілька кейсів записів. У першому — купівля голосів під необхідні рішення в залі парламенту. У другому — віджим потоків і часток на користь бізнесмена Порошенка і Ко. У третьому — розподіл тіньових дивідендів з тією ж командою у сфері роботи з "Укргазвидобуванням", - зазначила вона.

"Є і четвертий кейс, записаний, щоправда, не new-Мельниченком, а людьми медіавласника Віктора Зубрицького, і стосується він усього комплексу торгів людей Порошенка, приведених на переговори Олександром Онищенком, при спробі купити (віджати) канал 112.", – пише автор.

За її словами, ті ж джерела стверджують, що першими слухачами даних записів були аж ніяк не американські правоохоронці. Зазначається, що в день, коли Рада голосувала за позбавлення Онищенка депутатської недоторканності, сам він перебував у Москві.

"Якби в день голосування про зняття недоторканності й дозвіл на арешт Онищенко не хизувався своїм перебуванням у Москві, рішення через зал не пройшло б. Принаймні не про арешт. З Москви у такому вразливому становищі і просто так, без "інвентаризаційного номера", – підкреслило джерело.

За його словами, один з українських телеканалів ще в середині осені завершив роботу над документальним фільмом за записами Онищенка, проте в ефір його так і не випустили.

Як зазначає автор, звернення депутата-втікача до спецслужб США могло бути як спробою зберегти можливість вільно переміщуватись по цивілізованому світу, так і операцією з прикриття.

2 грудня Онищенко, який переховується від українського правосуддя в Лондоні, передав російській владі записи, нібито зроблені ним під час розмов з президентом.

В ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" Онищенко заявив, що Порошенко нібито здійснював підкуп депутатів для прийняття Верховною Радою необхідних рішень.

Теми: Онищенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Онищенко розповів The Independent, як скидав Яценюка і платив за депутатство 3 грудня 2016, 20:57
Онищенко: Порошенко намагався домовитися щодо компромату 3 грудня 2016, 19:55
У США не підтвердили і не спростували отримання компромату від Онищенка 3 грудня 2016, 01:53
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 01:20
2. Треба врешті визнати,що "реформа" соціалізму в капіталізм під
керівництвом МВФ(ростовщика) призвели до катастрофічного стану
економіки(офшоризації/зарубіжації).
А широко розрекламована асоціація(майже рай земний), виявилася зовнішнім управлінням/
колонізацією(продайте землю,продайте ліс,прийміть біженців(при наявності своїх внутрішніх переселенців близько 2 млн), і буде вам "щастя" під гуркіт канонади російської зброї на
Донбасі, яка примушує шукати захисту в "цивілізованого світу",який виставляє все нові
й нові вимоги.
І наближається час голосування в ООН по Криму...
І РФ хоче продовжити термін дії "мінських домовленостей" на наступний рік -
що означає продовження війни.
(хто автор сценарію і режисер?)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.150.152.---TKorolkov04.12.2016 01:07
После такого заявления - исполнительная и законодательная власть оказывается нелегитимной и должна подать в отставку.
Так принято в любом государстве. Е -декларации показали,
что власть от избытка бабок с жира бесится, а бедные пенсонеры на 1200 гривен питаются только хлебом, запивая его холодной водой. ГОСПОДИ, ДОЛЖНА ЖЕ БЫТЬ ХОТЯ БЫ
МАЛЕНЬКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ !

пенсионеры на 1200 гривен
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 00:10
- Тимошенко звинувачує Порошенка в таємних домовленостях
по Донбасу
(видається,що для України ліпше терміново розпочати розслідування)
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Злочинець, якого шукали 30 країн і відпустив суд Полтави, знову в розшуку
Біля Дніпра перекинувся автобус із 35 дітьми
Онищенко розповів The Independent, як скидав Яценюка і платив за депутатство
У суботу бойовики зосередилися на Луганському напрямку – штаб
Усі новини
Фото

Від Парижа до Нью-Йорка. 9 найбільш Instagram-них місць у світі

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється