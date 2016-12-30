Син Януковича відхрестився від 15 мільйонів доларів в його банку

Син екс-президента Віктора Януковича - Олександр відхрестився від фізосіб, з рахунків яких було знято арешт Печерським райсудом.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря Олександра Януковича - Юрія Керасіра, який УП має в розпорядженні.

"Олександр Янукович не мав інформацію про позовні претензії окремих вкладників ПАТ "ВБР" і винесені судом рішення з цього приводу, про які йде мова", - заявив він.

"Це особиста ініціатива вкладників в боротьбі за свої кошти, арештовані після незаконного захоплення нинішнім українським режимом "Всеукраїнського банку розвитку", - заявив він.

При цьому Керасір заявив, що в Європейському Суді з прав людини є позов Януковича, в якому він оскаржує рішення офіційного Києва "про фактичну експропріацію банку".

"В даному позові він також вимагає від держави виплатити йому матеріальну компенсацію в розмірі ринкової вартості акцій банку", - заявив Керасір.

Як відомо, в листопаді 2014 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію і почав процедуру ліквідації ПАТ "ВБР" на підставі санкцій ЄС, накладених на власника банку А.В. Януковича.

У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича - Олександра.

Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.

З 19-26 грудня своїми рішеннями Печерський суд зняв арешт з рахунків трьох фізосіб на суму 15 мільйонів доларів.

У рішеннях судів сказано, що ці гроші були взяті в борг у жителя Єнакієвого Яшара Ходжаева, який в 2015 році купив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіє Межигір'ям для Януковича.

Українська правда