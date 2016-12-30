Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сын Януковича открестился от 15 миллионов долларов в его банке

Пятница, 30 декабря 2016, 12:25

Сын экс-президента Виктора Януковича – Александр открестился от физлиц, со счетов которых был снят арест Печерским райсудом.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Александра Януковича – Юрия Керасира.

"Александр Янукович не располагал информацией об исковых претензиях отдельных вкладчиков ПАО "ВБР" и вынесенных судом решениях по этому поводу, о которых идет речь", - заявил он.

"Это личная инициатива вкладчиков в борьбе за свои средства, арестованные после незаконного захвата нынешним украинским режимом "Всеукраинского банка развития", - заявил он.

При этом Керасир заявил, что в Европейском Суде по правам человека находится иск Януковича, в котором он оспаривает решение официального Киева "о фактической экспроприации банка".

"В данном иске он также требует от государства выплатить ему материальную компенсацию в размере рыночной стоимости акций банка", - заявил Керасир.

Как известно, в ноябре 2014 году НБУ ввел временную администрацию и начал процедуру ликвидации ПАО "ВБР" на основании санкций ЕС, наложенных на владельца банка А.В. Януковича.

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича – Александра.

Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19-26 декабря своими решениями Печерский суд снял арест со счетов трех из указанніх 32 физлиц на сумму 15 миллионов долларов.

В решениях судов сказано, что эти деньги были взяты взаймы у жителя Енакиево Яшара Ходжаева, который в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", владеющая Межигорьем для Януковича.

Украинская правда

Темы: Янукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
Все новости...
Реклама: