З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати

З 1 січня військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, збільшать доплати.

Про це сказав президент Петро Порошенко у суботу, виступаючи у Маріуполі.

"Я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії до 2 тисяч 400 гривень", - сказав він.

Порошенко наголосив, що слід створювати "фінансову мотивацію" для військовослужбовців.

"Впевнений, що зараз ми повинні витрачати гроші українських платників податків, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність", - додав він.

Про підняття доплат також написав у себе на сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

Українська правда