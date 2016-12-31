З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати

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Субота, 31 грудня 2016, 18:08

З 1 січня військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, збільшать доплати.  

Про це сказав президент Петро Порошенко у суботу, виступаючи у Маріуполі.

"Я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії до 2 тисяч 400 гривень", - сказав він.

Порошенко наголосив, що слід створювати "фінансову мотивацію" для військовослужбовців.

"Впевнений, що зараз ми повинні витрачати гроші українських платників податків, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність", - додав він.   

Про підняття доплат також написав у себе на сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

Українська правда

Теми: армія АТО зарплати
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Коментарі — 2
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IP: 46.175.83.---vik735231.12.2016 18:21
А чому не обіцяні 1000 гривень за добу? Чи таку зарплату мають отримувати тільки міністри та депутати, які не ризикують своїм життям. Що таке 6000 гривень? Через кілька днів це буде 200 доларів!
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy31.12.2016 18:16
Так на скільки доплати збільшені? Інформаційне навантаження - нуль.
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